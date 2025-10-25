Il video di un branco di sei lupi in Abruzzo Il fotografo | Avevano le pance piene ed erano carichi di adrenalina
Il fotografo e guida naturalistica Pietro Santucci ha realizzato un video rarissimo che mostra sei lupi riuniti dopo la caccia. “Avevano le pance piene e giocavano tra loro”, racconta a Fanpage.it. Un incontro eccezionale che conferma ancora una volta l’Abruzzo come patria della natura selvaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Tra i boschi di Vobbia un branco di giovani lupi in azione durante il banchetto #wildlife #lupi #vobbia #wolf - facebook.com Vai su Facebook
Branco di lupi banchetta sul greto del torrente Vobbia - Un branco di sei lupi è stato avvisato sulle rive del torrente Vobbia mentre sbranava un animale, molto probabilmente un cinghiale. Scrive rainews.it
Lupi, ecco il video del branco del Gridone. Il DT: verifiche in corso - Le immagini sono state girate in un bosco di faggi, probabilmente alle pendici dell'alpe di Naccio, tra Ronco e Brissago ... Riporta ticinolibero.ch
Branco di nove lupi a Pradovera di Farini: «Abbiamo paura» - 30, un branco di nove lupi aggirarsi a ridosso delle abitazioni a Pradovera di Farini. Riporta ilpiacenza.it