Il viaggio del Cus rugby | Più forti delle difficoltà
Un riconoscimento che premia un movimento che, a Siena, ha sempre stretto i denti. Che ha dovuto salutare i suoi figli, trasferitisi altrove per vivere la loro passione. Che ha saputo affrontare con forza una miriade di difficoltà e oggi guarda al futuro con il sorriso, con la coscienza di chi sa di aver fatto di tutto e di più. La Fir, Federazione Italiana Rugby, consegnerà al Cus Siena un cap ufficiale, celebrativo, riservato alle società che vantano un’affiliazione consecutiva almeno quarantennale. E il Cus Siena Rugby, agli albori movimento del Guf (Gioventù universitaria fascista), è arrivato a ‘quota 90’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il viaggio del Cus rugby: "Più forti delle difficoltà" - Cinotti: "Dalla nascita negli anni Trenta a oggi, siamo ripartiti tante volte". Come scrive lanazione.it
