Il vero significato della storia e dei personaggi di Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas di Tim Burton e Henry Selick è un classico senza tempo che sfida i generi, ma il messaggio alla base del film e l'evoluzione dei personaggi richiedono una certa riflessione. Jack Skellington, il Re delle Zucche di Halloween Town, è in crisi creativa quando decide di rubare il Natale e di organizzare lui stesso le festività al posto di Babbo Natale. Alla fine, Jack capisce il proprio errore, restituisce il Natale a Babbo Natale e continua a essere il Re delle Zucche. Lungo il percorso, si rende conto del suo amore per Sally, un'abitante oppressa di Halloween Town, che lo ha sempre amato a sua volta.

