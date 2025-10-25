Il Vaticano e i gay la richiesta del Sinodo |  I vescovi supportino le manifestazioni contro omofobia transfobia e discriminazione di genere 

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vengono promossi «il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il vaticano e i gay la richiesta del sinodo 160i vescovi supportino le manifestazioni contro omofobia transfobia e discriminazione di genere160

© Xml2.corriere.it - Il Vaticano e i gay, la richiesta del Sinodo: «I vescovi supportino le manifestazioni contro omofobia, transfobia e discriminazione di genere» 

Altri contenuti sullo stesso argomento

vaticano gay richiesta sinodoIl Sinodo: "La Cei supporti i gay pride" - Il Sinodo dei vescovi italiani, con il documento approvato oggi, chiede che vengano supportati i Gay Pride I vescovi italiani aprono al mondo Lgbtq+. Si legge su ilgiornale.it

Al via a ottobre il Sinodo in Vaticano, i temi caldi sono stati stralciati: dall’omosessualità alle donne diacono - Quella che inizia tra due settimane sarà la seconda e ultima assemblea, dopo quella di ottobre scorso, di un sinodo lanciato da papa Francesco nel 2021 a livello globale per spingere la Chiesa ad un ... Lo riporta repubblica.it

Sinodo, la questione gay resta fuori. Il gesuita Martin: “Ma pregiudizi e scarsa conoscenza non mancano nella Chiesa” - Come la questione del diaconato femminile, anche il tema della pastorale con le persone Lgbtq resta ufficialmente fuori dall’agenda della ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vaticano Gay Richiesta Sinodo