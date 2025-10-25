Il Tribunale da riaprire C’è margine

La partita per la riapertura del Tribunale di Vigevano non è ancora chiusa. L’avvocato Giuseppe Antonio Madeo, ultimo presidente del disciolto Ordine degli avvocati di Vigevano e da subito in prima linea nella battaglia per vedere riaperto il Tribunale vigevanese, il più grande e il più efficiente tra quelli chiusi dalla riforma di quindici anni fa, ha scritto una lettera al sindaco Andrea Ceffa (nella foto) evidenziando che il Ddl di ottobre – che prevede il ripristino di altre sette sedi in Italia – fissa anche i criteri oggettivi e omogenei per la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, lasciando in concreto spazio per altri ripristini o istituzioni ex novo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

