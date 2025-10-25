Il Torino Outlet Village cresce ancora con Percassi

IN FASE DI SVILUPPO. Continua a crescere, a otto anni dalla nascita, il Torino Outlet Village grazie a un investimento di 55 milioni di euro sostenuto dal Fondo Orion con la società Stilo Immobiliare e Finanziaria che fa capo al gruppo Percassi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

