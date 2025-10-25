Il Torino Outlet Village cresce ancora con Percassi
IN FASE DI SVILUPPO. Continua a crescere, a otto anni dalla nascita, il Torino Outlet Village grazie a un investimento di 55 milioni di euro sostenuto dal Fondo Orion con la società Stilo Immobiliare e Finanziaria che fa capo al gruppo Percassi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Roots Of Love - Innamorati ancora Dal 25 ottobre 2025 Torino Outlet Village A cura di Alessandra Redaelli e Matteo Scavetta, Roots of Love è un giardino emozionale
Al Torino Outlet Village la moda cresce: più negozi e nuove aree pubbliche per iniziative aperte
