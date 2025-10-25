Il tifo per la Roma gli studi e il volley chi era Beatrice Bellucci morta nell' incidente sulla Colombo
Messaggi di cordoglio dal club giallorosso e dalla Roma Volley per Beatrice Bellucci, la 20enne morta sulla Colombo, che studiava giurisprudenza e condivideva le sue giornate sui social. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva davanti
Beatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell'incidente - L'ultimo post ieri all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore
