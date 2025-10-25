Il tecnico al Sant’Orsola per una polmonite vorrebbe esserci domani Tabù Pioli per i rossoblù Fretta Italiano | sta meglio e scalpita Ma per Firenze prevale la prudenza

Sarebbe potuto essere un incrocio tra ex: Fiorentina-Bologna è pure il confronto tra Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, signore indimenticato che qui fu di casa tra l’ottobre 2011 e il gennaio 2014 e scrisse il record dei 51 punti (superato solo da Thiago Motta prima, nell’anno della Champions e Italiano poi), esonerato con la squadra in zona salvezza e che sarebbe poi retrocessa sotto la presidenza Guaraldi. Invece niente: appuntamento rinviato al ritorno, salvo sorprese. Italiano sarebbe dovuto uscire oggi dall’ ospedale, dopo il ricovero di lunedì per polmonite, ma i medici raccomandano cautela e vorrebbero trattenerlo anche per il week end, dimettendolo solo lunedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tecnico, al Sant'Orsola per una polmonite, vorrebbe esserci domani. Tabù Pioli per i rossoblù. Frette Italiano: sta meglio e scalpita. Ma per Firenze prevale la prudenza