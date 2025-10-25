Il tartufo? Tradizione di famiglia Il fiuto di Yago e due maxi trifole

Città di Castello, 25 ottobre 2025 – Il tartuf o? “Da noi una tradizione di famiglia”. Padre, madre e quattro figli, tutti accomunati dalla passione per la natura e per la cerca del tartufo. A descrivere al meglio questo mood è un recentissimo episodio che vede protagonista Diego Cenci, 46 anni, tartufaio con un tesserino in tasca da oltre quindici anni e capofamiglia di un vero e proprio “esercito” di cavatori in erba, con la moglie Elisa Pellegrini e quattro figli. La ricompensa di una giornata all’aria aperta sulle colline dell’Altotevere è stata l’aver trovato nel giro di poche ore due trifole di oltre mezzo chilo, belle e profumatissime: un risultato che rasenta il record. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il tartufo? Tradizione di famiglia”. Il fiuto di Yago e due maxi trifole

