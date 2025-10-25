Il Sunderland è un vero affare o è solo fortunato con il calendario? Stanno per scoprirlo

Notizia fresca giunta in redazione: Lo scorso autunno, il Sunderland stava conquistando le posizioni di promozione automatica del campionato contro ogni aspettativa. Dopo una sconfitta in semifinale agli spareggi, il Sunderland era caduto gravemente nella stagione precedente ed era arrivato 16esimo; eppure eccoli lì, con l’avvicinarsi del Natale, al secondo posto in classifica ea soli due punti dalla capolista Sheffield United, nonostante tutte le statistiche sottostanti suggerissero che erano in una posizione falsa e non poteva durare. E infatti così non è stato. La squadra di Regis Le Bris è arrivata quarta, a circa 24 punti dai primi due, Leeds e Burnley. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

