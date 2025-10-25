Il sogno Mediterraneo di Maverick Lo Bianco nella sua Trilogia cinematografica
Sarà presentata martedì 28 ottobre, nella Chiesa degli artisti a Roma ore 18.30), l’opera di questo giovane autore, regista e attore, ispirata al patrimonio di valori culturali e spirituali dei popoli mediterranei, una eredità incommensurabile consegnata dagli antichi, ancora pulsante nel DNA nelle regioini del Mezzogiorno, come quella della Magna Grecia. Ripensare e riflettere sul Mediterraneo significa ritrovare i principi che hanno edificato le più grandi civiltà fino adesso conosciute nella storia, come quella classica – su cui si è innestata la cristiana – e umanistico-rinascimentale. Fondamentalmente ritornare al Mediterraneo significa ritrovare la misura umana di se stessi e delle proprie azioni in un mondo che è diventato smisurato e disumano, in cui impera il delirio di onnipotenza, e che sta mettendo a rischio il futuro delle nuove generazioni sempre più oscuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sara & Sogno Mediterraneo sarà tra gli ospiti di SorRrisoTv e Radio SorRriso! A partire dalle ore 13.30 con "Giro di Tacco" sui nostri canali e a seguire, dalle ore 14.00 fino alle 14.30 su Radio SorRriso. Sintonizzati e segui le nostre dirette: Per guardare SorRri - facebook.com Vai su Facebook
Mediterraneo La Nascita, la terza parte del progetto cinematografico di Maverick Lo Bianco - In occasione dell’uscita di Mediterraneo La Nascita, terza e ultima parte del suo progetto cinematografico che ha segnato un viaggio iniziato nel 2020 partendo da Londra e che si conclude ora a Jeddah ... Secondo tg24.sky.it