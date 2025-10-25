il sogno mediterraneo di maverick lo bianco nella sua trilogia cinematografica

Sarà presentata martedì 28 ottobre, nella Chiesa degli artisti a Roma ore 18.30), l’opera di questo giovane autore, regista e attore, ispirata al patrimonio di valori culturali e spirituali dei popoli mediterranei, una eredità incommensurabile consegnata dagli antichi, ancora pulsante nel DNA nelle regioini del Mezzogiorno, come quella della Magna Grecia. Ripensare e riflettere sul Mediterraneo significa ritrovare i principi che hanno edificato le più grandi civiltà fino adesso conosciute nella storia, come quella classica – su cui si è innestata la cristiana – e umanistico-rinascimentale. Fondamentalmente ritornare al Mediterraneo significa ritrovare la misura umana di se stessi e delle proprie azioni in un mondo che è diventato smisurato e disumano, in cui impera il delirio di onnipotenza, e che sta mettendo a rischio il futuro delle nuove generazioni sempre più oscuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

