Il sociologo Francesco Pira | Senza educazione sessuale il porno diventa il programma scolastico parallelo delle nuove generazioni

“La scelta di vietare l’educazione sessuale nelle scuole medie e di introdurre il consenso informato alle superiori rappresenta, a mio avviso, un cortocircuito istituzionale significativo. La scuola, che dovrebbe essere il presidio educativo più autorevole e sicuro, rischia di essere sostituita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il sociologo prof. @FrancescoPira: “Senza educazione affettiva e sessuale, il porno diventa il programma scolastico parallelo delle nuove generazioni” - X Vai su X

Il sociologo dell’Università di Messina denuncia il rischio che la pornografia online sostituisca... #educazionesessuale #FRANCESCOPIRA #pornografia - facebook.com Vai su Facebook

Il sociologo Pira: senza educazione affettiva e sessuale la pornografia si sostituisce alla scuola - “La scelta di vietare l’educazione sessuale nelle scuole medie e di introdurre il consenso informato alle superiori rappresenta, a mio avviso, un cortocircuito istituzionale significativo”. portalecce.it scrive

Francesco Pira eletto Vice-Presidente Vicario nazionale UNIMRI - Francesco Pira, Professore di sociologia all’Università di Messina, è stato eletto domenica scorsa a Viterbo, nel corso dell’Assemblea nazionale, Vice Presidente Vicario Nazionale d ... Lo riporta licatanet.it

Libri: "La Buona EduComunicazione" tra scuola e nuove tecnologie - E' in libreria l'ultimo saggio "La Buona EduComunicazione", scritto, per i tipi di FrancoAngeli da Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso ... Secondo ansa.it