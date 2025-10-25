Il sistema delle tre mafie per spartirsi Milano | Cosa Nostra camorra e ‘ndrangheta insieme
Una “congregazione”. O un'”unione”. Oppure un “sistema”. Tra Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta. Per spartirsi Milano. A raccontarla ai pubblici ministeri è un collaboratore di giustizia che si chiama William Alfonso Cerbo detto Scarface. Il braccio finanziario dei clan in Lombardia racconta un nuovo sistema mafioso. Nel quale i singoli partecipanti trasferiscono i tratti genetici delle associazioni di provenienza. E negli interrogatori ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane dal 22 settembre e al 14 ottobre ci sono i contatti dei Mazzei (forti nelle discoteche catanesi) con Lele Mora. E con « Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Open.online
