Il Sinodo | La Cei supporti i gay pride

I vescovi italiani aprono al mondo Lgbtq+. Il documento di sintesi del Cammino sinodale approvato oggi va assolutamente in questa direzione. "Che la Cei sostenga con la preghiera e la riflessione le 'Giornate' promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l'omofobia e transfobia, etc.)", si legge tra le proposte approvate. Il documento invita le chiese locali a superare "l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società" e di impegnarsi "a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, che già appartengono alla comunità cristiana". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

