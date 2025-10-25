Il sindaco nei guai per gli affidamenti diretti
SAN GENESIO E UNITI (Pavia) A tre anni dalle denunce che il gruppo di minoranza San Genesio Futura aveva presentato in Procura, precedute da battaglie in Consiglio comunale, il sindaco Enrico Tessera è stato inserito tra gli imputati del processo Clean 1. Dovrà rispondere, insieme a Gianluca Di Bartolo, fondatore e amministratore della Civiling Lab, e a Nausica Donato, funzionaria del Comune di San Genesio, perché in concorso tra loro "turbavano con mezzi fraudolenti la gara indetta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antincendio e creazione nuovi spazi didattici scuola primaria comunale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
