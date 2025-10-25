Il sindaco ‘frena’ la città Parole ma niente progetti

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’intervista al sindaco Edoardo Accorsi, rilasciata in occasione dei quattro anni dall’elezione e pubblicata su queste pagine, è arrivata puntuale la replica del gruppo centese di Fratelli d’Italia. "Dopo aver letto l’intervista, ci chiediamo se il sindaco Accorsi viva ancora a Cento o no – si legge in una nota firmata dal gruppo Fd’I –. Nel suo spot elettorale il primo cittadino afferma come in questi quattro anni la sua amministrazione abbia dato un cambio di passo alla nostra città. Peccato che nessuno oltre a lui se ne sia accorto". Il gruppo Fratelli d’Italia fa poi notare che "alla richiesta di motivare la sua affermazione, la risposta è assolutamente inconsistente e fumosa, non viene menzionato nessun progetto realizzato o in via di realizzazione, ci chiediamo dove sia ‘l’impronta di sviluppo della città’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il sindaco 8216frena8217 la citt224 parole ma niente progetti

© Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco ‘frena’ la città. Parole, ma niente progetti"

News recenti che potrebbero piacerti

sindaco 8216frena8217 citt224 parole"Il sindaco ‘frena’ la città. Parole, ma niente progetti" - Il gruppo di Fd’I dopo il bilancio dei quattro anni dall’elezione di Accorsi "Parlava di ospedale solo in campagna elettorale. Secondo ilrestodelcarlino.it

Piciocchi, parole imbarazzanti dalla sindaca Salis sul Pnrr - "Sono imbarazzanti le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis riguardo a presunti sprechi dei fondi del Pnrr imputabili alle scelte della precedente amministrazione cittadina". ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sindaco 8216frena8217 Citt224 Parole