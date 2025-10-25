Dopo l’intervista al sindaco Edoardo Accorsi, rilasciata in occasione dei quattro anni dall’elezione e pubblicata su queste pagine, è arrivata puntuale la replica del gruppo centese di Fratelli d’Italia. "Dopo aver letto l’intervista, ci chiediamo se il sindaco Accorsi viva ancora a Cento o no – si legge in una nota firmata dal gruppo Fd’I –. Nel suo spot elettorale il primo cittadino afferma come in questi quattro anni la sua amministrazione abbia dato un cambio di passo alla nostra città. Peccato che nessuno oltre a lui se ne sia accorto". Il gruppo Fratelli d’Italia fa poi notare che "alla richiesta di motivare la sua affermazione, la risposta è assolutamente inconsistente e fumosa, non viene menzionato nessun progetto realizzato o in via di realizzazione, ci chiediamo dove sia ‘l’impronta di sviluppo della città’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco ‘frena’ la città. Parole, ma niente progetti"