il ruolo delle piattaforme digitali nel rinforzare il legame tra squadra e tifosi

La comunicazione digitale è diventata un elemento imprescindibile nel mondo dello sport moderno, specialmente per i grandi club come la AS Roma. Oggi i tifosi non vogliono più essere semplici spettatori, ma desiderano un’interazione diretta e continua con la loro squadra del cuore. I canali digitali – social media, app ufficiali, siti web e piattaforme di streaming – sono lo strumento principale per costruire questo rapporto.  La AS Roma ha investito molto in queste tecnologie per dare ai suoi tifosi contenuti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale e spazi di dibattito, trasformando la comunicazione in una vera e propria esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

