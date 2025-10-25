Il Rubicone vuole ripartire subito | oggi a San Mauro sfida contro Montorio
Dopo la sconfitta in rimonta incassata contro Osimo lo scorso fine settimana, la Sab Group Rubicone in Volley è pronta a tornare in campo per il secondo turno casalingo della stagione. Oggi a partire dalle 17.30, al Palasport di San Mauro Pascoli i gialloblù affronteranno infatti Montorio, squadra ancora a zero punti in classifica dopo le prime due giornate. Riflettendo sull’ultima gara, il coach dei sammauresi Stefano Mascetti riconosce la forza dell’avversario pur sottolineando la crescita della sua squadra: "Osimo è un’ottima squadra, è stata una partita intensa. Al tiebreak potevamo vincere, ma loro sono stati più aggressivi nei momenti importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Inaugurata oggi la 33a edizione del SI FEST diretta dal fotografo Alex Majoli Un percorso che, attraverso l'immagine, vuole riflettere sulla contemporaneità e le sue mille sfaccettature: ATLAS vi aspetta fino al 29 settembre a Savignano sul Rubicone con un - facebook.com Vai su Facebook
Il Rubicone vuole ripartire subito: oggi a San Mauro sfida contro Montorio - Dopo la sconfitta in rimonta incassata contro Osimo lo scorso fine settimana, la Sab Group Rubicone in Volley è pronta a tornare in campo per il secondo turno casalingo della stagione. Come scrive ilrestodelcarlino.it