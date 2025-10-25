Il romanzo in cui la trama non conta

Nella prima settimana di dicembre si conclude l'anno dei grandi premi letterari col consueto appuntamento alla fiera PiuLibriPiùLiberi, che si tiene alla Nuvola di Roma dal 4 all'8. E si conclude proprio col più giovane, ma anche il più ricco dei grandi premi, il Magis, nato da un'idea dello scrittore Sebastiano Nata capace di trovare un convinto sponsor in Bancomat. La giuria è composta interamente da critici e scrittori, venti in tutto, un po' come lo Strega agli inizi, e il presidente è Marco Lodoli. Due sezioni: scrittori affermati e esordienti. Ma a distinguerlo è soprattutto l'impegno umanitario.

