Il Romagna parte bene Roma espugnata 18-12
Il campionato di rugby del Romagna Rfc femminile impegnato in serie A è iniziato con una vittoria per 18-12 sul campo della Roma Women Rugby. È dunque un esordio molto positivo quello della squadra romagnola che si è resa protagonista di una buona prestazione corale conducendo il match in tutte le sue fasi: le marcature si sono aperte con un calcio piazzato, mandato tra i pali da Cocon, e sono proseguite con la meta di Cortini, trasformata, che ha chiuso il primo tempo sul 10-0. Nella ripresa il Romagna ha allungato con un’altra meta, messa a segno da Angelucci, e infine con un altro calcio piazzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Radio1 Rai. . #Maltempo Su parte della Liguria e della Toscana è allerta arancione, con scuole chiuse in diversi comuni; (gialla in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Val D'Aosta, Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Umbria e Alto Adige). - facebook.com Vai su Facebook
#Giovani. Domeniche ‘detox’, in #EmiliaRomagna si parte il 12/10 con la prima giornata: 24 ore offline con laboratori, giochi e incontri. Conti: “Condividere spazi ed esperienze per fare del digitale uno strumento consapevole e inclusivo” La #notizia https://re - X Vai su X
Il Romagna parte bene. Roma espugnata 18-12 - Il tecnico Angelucci: "Sono molto soddisfatto della prova d’esordio. Come scrive ilrestodelcarlino.it
La Roma di Gasperini parte bene, Wesley stende il Bologna - ROMA (ITALPRESS) – Comincia con una vittoria l’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Segnala iltempo.it