il romagna parte bene roma espugnata 18 12

Il campionato di rugby del Romagna Rfc femminile impegnato in serie A è iniziato con una vittoria per 18-12 sul campo della Roma Women Rugby. È dunque un esordio molto positivo quello della squadra romagnola che si è resa protagonista di una buona prestazione corale conducendo il match in tutte le sue fasi: le marcature si sono aperte con un calcio piazzato, mandato tra i pali da Cocon, e sono proseguite con la meta di Cortini, trasformata, che ha chiuso il primo tempo sul 10-0. Nella ripresa il Romagna ha allungato con un’altra meta, messa a segno da Angelucci, e infine con un altro calcio piazzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

