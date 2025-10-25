Il ritorno di Tomei in panchina Così è riuscito a far volare l’Ascoli

Francesco Tomei scalpita per tornare alla guida del suo Ascoli. Costruire un cavallo da corsa e vederlo vincere, senza poter salire in sella, possiamo immaginare bene quanta sofferenza potrebbe produrre per chi è abituato a vivere quotidianamente sul campo di gara. L'allenatore del Picchio, dopo la lunga squalifica di 7 giornate, domani finalmente potrà tornare a prendere in mano le redini di una squadra che nel frattempo è diventata grande. Senza di lui il gruppo è stato encomiabile nel caricarsi sulle spalle, assieme alla presenza del vice Agostinone, tutta la responsabilità di quanto stava accadendo.

