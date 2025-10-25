Il ritorno del derby più caldo Ascoli-Sambenedettese

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Chi ha giocato Ascoli-Sambenedettese non ha paura di niente”, disse un giorno Carlo Mazz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il ritorno del derby pi249 caldo ascoli sambenedettese

© Ilfoglio.it - Il ritorno del derby più caldo, Ascoli-Sambenedettese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ritorno derby pi249 caldoIl ritorno del derby più caldo, Ascoli-Sambenedettese - L’ultimo si giocò in Coppa Italia il 3 settembre 1986, vinsero i bianconeri con rete di Vincenzi. Lo riporta ilfoglio.it

Breve ritorno del caldo, da martedì pioggia - Un breve ritorno del caldo, con picchi fino a 37 gradi, è atteso da domenica ma sarà di breve durata perché già da martedì una perturazione atlantica porterà pioggia a partire dalle regioni ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Derby Pi249 Caldo