Il ritorno del derby Ascoli-Samb città ‘militarizzata’ | come cambia la viabilità

Ascoli, 25 ottobre 2025 – Sarà massiccia la presenza di forze dell’ordine impegnata per il derby fra Ascoli e Samb. Il territorio sarà letteralmente presidiato per evitare ‘colpi di testa’ di qualcuno che possa avere l’intenzione di approfittare dell’evento sportivo per creare disordini. Il termine ‘militarizzato’ può suonare eccessivo parlando di una partita di calcio, ma rende l’idea di un controllo del territorio che inizierà dalla serata di oggi e proseguirà fino a tarda sera domani, per assicurare che tutto si svolga senza incidenti, non solo allo stadio Del Duca, ma anche nelle strade cittadine e lungo la vallata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno del derby Ascoli-Samb, città ‘militarizzata’: come cambia la viabilità

Argomenti simili trattati di recente

Il neo eletto Consigliere regionale Andrea Cardilli fa un appello al ritorno alla normalità, in merito ai divieti ai tifosi per gli imminenti derby tra Ascoli Calcio1898 e U.S. Sambenedettese Clicca qui https://www.jant.it/tutte-le-notizie/attualita/72740-derby-ascoli-s - facebook.com Vai su Facebook

#AccaddeOggi Nel derby del 14/10/2001 la #Juventus, in vantaggio 3-0 dopo 25’, subisce la rimonta nella ripresa fino al pareggio, e Marcelo #Salas sbaglia il rigore del 4-3 all'87'. In quella "folle" stagione, un derby di ritorno altrettanto emozionante, e il finale - X Vai su X

Il ritorno del derby Ascoli-Samb, città ‘militarizzata’: come cambia la viabilità - Sarà massiccia ad Ascoli la presenza di forze dell’ordine per evitare ‘colpi di testa’. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ascoli-Samb, alta tensione per il derby dopo 39 anni: rischio scontri, divieti e 9 paesi esclusi da entrambi gli stadi - Due partite in tre giorni e il dilemma dei residenti: la mappatura del tifo ha portato al divieto per gli abitanti di 9 comuni ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Samb-Ascoli, ufficiali le limitazioni anche per il derby di Coppa Italia - ASCOLI PICENO – Insieme alle già note limitazioni che ci saranno nel derby di domenica 26 ottobre allo stadio “Del Duca” di Ascoli ( riportate in questo articolo ), sono state ufficializzate anche ... Lo riporta rivieraoggi.it