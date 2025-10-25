Il rigore su Di Lorenzo infiamma il web | Napoli-Inter reazioni social

Il big match di questa ottava giornata di Serie A se lo aggiudica il Napoli, vincendo 3-1 sull'Inter. L'episodio chiave della partita arriva poco dopo la mezz'ora: lieve contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, Mariani ci pensa poi fischia indicando il dischetto, dopo l'analisi al Var di Marini. Le proteste dei giocatori nerazzurri non cambiano una decisione che ha fatto e farà discutere per molto. Qui le migliori reazioni social durante Napoli-Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

