Il rigore su Di Lorenzo infiamma il web | Napoli-Inter reazioni social
Il big match di questa ottava giornata di Serie A se lo aggiudica il Napoli, vincendo 3-1 sull'Inter. L'episodio chiave della partita arriva poco dopo la mezz'ora: lieve contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, Mariani ci pensa poi fischia indicando il dischetto, dopo l'analisi al Var di Marini. Le proteste dei giocatori nerazzurri non cambiano una decisione che ha fatto e farà discutere per molto. Qui le migliori reazioni social durante Napoli-Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dubbi sul rigore concesso dall’arbitro Mariani con l’ok del Var dal Napoli contro l’Inter per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo - facebook.com Vai su Facebook
60' - Fallo di #Estupinan su Di Lorenzo, espulso l'esterno rossonero e rigore per il #Napoli. Dal dischetto De Bruyne batte Maignan! #MilanNapoli 2-1 - X Vai su X
Il rigore su Di Lorenzo infiamma il web: Napoli-Inter, reazioni social - L'episodio chiave della partita arriva poco dopo la mezz'ora: lieve contatto tra Mkhitaryan e Di L ... Segnala msn.com
Estupinan espulso per il fallo da rigore su Di Lorenzo in Milan-Napoli, cosa è successo - De Bruyne nel secondo tempo riapre la gara di San Siro contro il Milan, permettendo al Napoli di accorciare le distanze dopo essere andato sotto due volte nel primo tempo con i gol di Saelemaekers e ... Si legge su corriere.it