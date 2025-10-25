‘Il Resto di Bologna’ è cresciuto ed è diventato vodcast
Bologna, 25 ottobre 2025 – ‘Il Resto di Bologna ’ è tornato. Il nostro podcast che per anni ha permesso di ascoltare contenuti esclusivi, interviste, approfondimenti, curiosità e notizie indossa una veste nuova, si fa più grande e maturo: diventa un vodcast. Un video-podcast, che sarà online ogni sabato sul nostro sito Internet e su YouTube, con estratti e spezzoni condivisi sulle pagine social del nostro giornale. Alle parole e ai racconti si aggiungono le immagini e i video, per portare all’attenzione dei lettori e degli ascoltatori, con ancora più forza ed efficacia, tutto quello che non si conosce sulla città di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
