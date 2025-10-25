Il remake del primo Halo arriva su PC e console anche su PS5

(Adnkronos) – A venticinque anni esatti dal debutto di Halo: Combat Evolved, il titolo che ha definito un genere e cambiato per sempre il volto degli sparatutto su console, Microsoft riaccende il mito con Halo: Campaign Evolved. Un remake completo dell’indimenticabile campagna originale, senza il comparto multiplayer, sviluppato da Halo Studios e pubblicato da Xbox . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Ufficiale: HALO: CAMPAIGN EVOLVED, il remake del primo Halo, arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC nel 2026! Che ne pensate? #HaloCampaignEvolved - facebook.com Vai su Facebook

Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5 - Il leggendario capolavoro di Bungie rinasce in un remake totale firmato Halo Studios, previsto per il 2026 su PS5, Xbox Series e PC. Riporta adnkronos.com

Halo: Campaign Evolved: annunciato il remake next-gen per PC e console - Dopo mesi di voci e indiscrezioni, Microsoft ha finalmente confermato l’esistenza di Halo: Campaign Evolved, un remake completo del leggendario Halo: Combat Evolved del 2001. Come scrive hdblog.it

Halo: Campaign Evolved annunciato per PS5, Xbox e PC: è un remake del primo capitolo - fi di Microsoft arriva anche sulle console di PlayStation: vediamone il trailer e i dettagli. Secondo msn.com