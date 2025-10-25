Il big match della nona giornata di campionato si gioca oggi alle 15,30 a Budrio tra le due inseguitrici della Spal: da una parte il Mezzolara, dall’altra il Cava Ronco. Un pareggio non servirebbe a nessuno, se non alla squadra di Di Benedetto, che in caso di vittoria sul Russi prenderebbe il largo. Per quanto riguarda le altre formazioni della nostra provincia, i riflettori sono puntati soprattutto sul derby in programma oggi alle 15 tra Sant’Agostino e Comacchiese. In Coppa Italia l’hanno spuntata nettamente i lagunari, che in campionato invece devono ancora centrare il primo successo e chiudono la classifica con soli tre punti all’attivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il programma: Mesola in casa contro l’Osteria Grande. Derby tra Sant’Agostino e Comacchiese