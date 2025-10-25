Il progetto ' Strade da vivere' in Clarina? Lontano dalle esigenze dei residenti

25 ott 2025

“Il progettoStrade da vivere in Clarina’ non è realmente sicuro e non tiene in considerazione le esigenze quotidiane dei cittadini del quartiere”. È questa, in sintesi, la contestazione dei consiglieri comunali di Trento e circoscrizionali Oltrefersina di Fratelli d’Italia presentata alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

