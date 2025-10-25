Il Prof Giulio 600 chilometri a piedi per parlare di filosofia sul campo L’ispirazione? Il suo cammino di 3mila chilometri che ha attraversato la Nuova Zelanda

25 ott 2025

La straordinaria storia di un professore che ha condotto alcuni studenti in un viaggio, diventato una serie televisiva. Giulio Testa, 44 anni, professore di Filosofia e Storia presso il liceo Liceo delle scienze umane e scientifico “Teresa Gullace ” di Roma, si racconta e racconta l’esperienza in questa intervista parlando di bullismo, paura, dipendenze, il mondo dei social e altro ancora. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

