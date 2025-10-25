Il problema rifiuti arriva in Consiglio | Raccoglitori no ma sanzioni sì

SONDRIO "Come si può pensare di sanzionare se non si è ultimata la consegna dei bidoni?" è l’oggetto di una delle due interpellanze, prima firmataria Roberta Songini, che il gruppo consiliare del PD a Sondrio ha presentato in occasione del prossimo Consiglio comunale del 31 ottobre. L’altra, primo firmatario Pierluigi Morelli, denuncia l’incuria e la mancanza di manutenzione nelle strade e nei marciapiedi cittadini, in centro come in periferia e nelle frazioni e in qualche modo non si discosta dalla prima perché è sempre lì, sui marciapiedi, che da mesi si sta verificando il rovescio della medaglia di "Differenziamoci", il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che lo scorso 3 marzo ha debuttato nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

