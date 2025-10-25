Il Prete | Halloween è entrato nei programmi scolastici Si accetta il macabro ma il presepe crea problemi
Don Vittorio Serafini, direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, interviene sul quotidiano Il Resto del Carlino sul tema delle celebrazioni scolastiche legate a Halloween, e più in generale sul modo in cui le ricorrenze religiose vengono trattate all’interno della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
