Il Prete | Halloween è entrato nei programmi scolastici Si accetta il macabro ma il presepe crea problemi

Orizzontescuola.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Vittorio Serafini, direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, interviene sul quotidiano Il Resto del Carlino sul tema delle celebrazioni scolastiche legate a Halloween, e più in generale sul modo in cui le ricorrenze religiose vengono trattate all’interno della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

