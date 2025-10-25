Il presidente Mattarella in città

Firenzetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 29 ottobre sarà a Firenze. Nel corso della mattinata visiterà a Palazzo Strozzi la Mostra sul Beato Angelico, un evento culturale di grande rilievo che attira l’attenzione di esperti e appassionati d’arte, dedicato a uno dei più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

presidente mattarella citt22425 Ottobre: delitto Mattarella, altre armi per Kiev, una presidente per l'Irlanda - Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali. Segnala tp24.it

presidente mattarella citt224Chi era Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica: l'omicidio e la possibile svolta - Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da ... Si legge su ilmessaggero.it

presidente mattarella citt224Chi era Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica: l'omicidio e la possibile svolta di oggi - Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presidente Mattarella Citt224