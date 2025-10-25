Il presidente Mattarella in città

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 29 ottobre sarà a Firenze. Nel corso della mattinata visiterà a Palazzo Strozzi la Mostra sul Beato Angelico, un evento culturale di grande rilievo che attira l’attenzione di esperti e appassionati d’arte, dedicato a uno dei più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

