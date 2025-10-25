Il presidente Mattarella in città

Firenzetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 29 ottobre sarà a Firenze. Nel corso della mattinata visiterà a Palazzo Strozzi la Mostra sul Beato Angelico, un evento culturale di grande rilievo che attira l’attenzione di esperti e appassionati d’arte, dedicato a uno dei più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

presidente mattarella citt224Omicidio Mattarella, ex prefetto impugnerà domiciliari - Farà ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari l'ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver depistato le indagini sull'omicidio del presidente della Reg ... Secondo ansa.it

presidente mattarella citt224Chi era Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica: l'omicidio e la possibile svolta di oggi - Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da ... ilmattino.it scrive

presidente mattarella citt224Chi era Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica: l'omicidio e la possibile svolta - Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Mattarella Citt224