Il presidente dell' Ordine dei medici di Bari | L' Intelligenza artificiale non può sostituirci

“Viviamo un tempo di grandi innovazioni, anche in ambito medico. Oggi la medicina è sempre più personalizzata, predittiva e preventiva: strumenti diagnostici avanzati, vaccini innovativi e terapie mirate stanno cambiando il volto dell’assistenza sanitaria e della professione medica, migliorando. 🔗 Leggi su Baritoday.it