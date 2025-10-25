Il Presidente della Repubblica torna a Trento | quando sarà al Castello del Buonconsiglio
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ritorna a Trento. Il Capo dello Stato, infatti, sarà nella nostra città il prossimo 28 ottobre al Castello del Buonconsiglio. Non una visita di piacere la sua (come quella che ha visto protagonista un ex campione di Formula Uno nei giorni scorsi). 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
Tg2. . Di #dazi ha parlato, al #Quirinale, il presidente della Repubblica #Mattarella nella cerimonia per le insegne ai nuovi #cavalieri e #alfieri del lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella oggi all'inaugurazione a #PalazzoMadama degli Stati Generali della Ricerca medico-scientifica con il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa. Immagini #SenatoTV - X Vai su X
Il Presidente della Repubblica torna a Trento: quando sarà al Castello del Buonconsiglio - Il Capo dello Stato, infatti, sarà nella nostra città il prossimo 28 ottobre al Castello del Buonconsiglio. Riporta trentotoday.it