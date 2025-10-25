Il Presidente della Repubblica torna a Trento | quando sarà al Castello del Buonconsiglio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ritorna a Trento. Il Capo dello Stato, infatti, sarà nella nostra città il prossimo 28 ottobre al Castello del Buonconsiglio. Non una visita di piacere la sua (come quella che ha visto protagonista un ex campione di Formula Uno nei giorni scorsi). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

