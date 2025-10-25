Il porto in vetrina all’Ece di Berlino Bilancio sui prodotti agroalimentari | Mais e cereali buone prospettive
Il Porto di Ravenna è stato protagonista, come unico scalo italiano presente, dell’edizione 2025 della "ECE – European Commodities Exchange", la principale manifestazione internazionale che si tiene a Berlino dedicata al commercio e alla logistica dei prodotti agroalimentari con oltre quattromila operatori da tutto il mondo. "Siamo storicamente leader nazionali nella movimentazione di cereali, granaglie, farine e semi oleosi, con una media di 5,3 milioni di tonnellate all’anno – spiega Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità Portuale –. Il 2025 sta registrando un aumento dei traffici cerealicoli, con ottime prospettive fino a fine inverno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
