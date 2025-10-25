"Verso la realizzazione e il potenziamento del polo sanitario di Valsamoggia ". È in questa direzione che sembra racchiudersi la nuova rotta per il futuro. Un futuro che, come un grande mosaico, sarà costruito pezzo dopo pezzo, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari di prossimità e promuovere una piena integrazione tra ospedale e territorio. Giovedì sera, al teatro di Pragatto, una sala gremita ha colto l’occasione per informarsi su progetti e nuovi servizi, in un lungo approfondimento che ha visto al tavolo istituzioni e professionisti dell’Ausl. "Il progetto del polo socio-sanitario non interesserà solo i cittadini di Bazzano, ma l’intera area del distretto – spiega la sindaca Milena Zanna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il polo socio-sanitario riparte da Bazzano"