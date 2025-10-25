Il Polo delle Arti ancora in alto mare | Ma non ci sarà uno spezzatino | al massimo due contenitori

Il Polo scolastico delle Arti - il progetto che vorrebbe portare sotto la regia del liceo artistico Mengaroni, il liceo musicale e coreotico, oggi incardinato allo scientifico Marconi – è ancora tutto da concepire. La commissione tecnica – di ambito provinciale – che dovrebbe redigere il progetto di fattibilità da proporre all’approvazione della giunta regionale, competente del Piano di dimensionamento delle scuole marchigiane, inizierà a lavorare il 3 novembre. E’ il dato emerso ieri, durante l’incontro del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini con una delegazione di studenti del Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Polo delle Arti ancora in alto mare: "Ma non ci sarà uno spezzatino: al massimo due contenitori"

