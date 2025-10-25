Un recente sondaggio della Banca centrale europea ha confermato che gli investimenti in Europa ristagnano perché manca la domanda: le imprese europee non sono incentivate ad aumentare la capacità produttiva se i consumatori non comprano e i margini restano bassi. Molti osservatori a Bruxelles e a Francoforte ritengono che eventuali flussi di capitale dall’estero – ad esempio se gli investitori globali riducessero l’esposizione agli asset americani e comprassero più titoli europei – sarebbero un bene per l’Ue. In teoria abbasserebbero i tassi d’interesse e renderebbero più capitale disponibile per le imprese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il peso cinese sull’economia europea. La versione di Pettis e Fardella