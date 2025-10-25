Il Pd? Un guazzabuglio dice Morassut Per Schlein è dibattito per il vocabolario accozzo disordinato di cose diverse

Elly Schlein, finita n el mirino ieri dei riformisti-scissionisti dai riformisti-bonaccinisti, aveva commentato con grande pazienza, e forze rassegnazione, l’evento organizzato dalla Picierno a Milano: “Un momento di confronto utile al partito”. Democrazia interna, per la Schlein, che parla di partito aperto al confronto. Ma oggi un riformista, vecchia volpe romana del Pd, usa un altro temine: “Guazzabuglio”. “Un guazzabuglio di correntoni e correntine non può sostituire il confronto trasparente negli organismi dirigenti del Partito. Sento la necessità che la Direzione del Partito venga convocata per un confronto sincero che misuri le sintesi o le distanze su scelte chiare, per una linea di lotta chiara nel Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Pd? Un “guazzabuglio”, dice Morassut. Per Schlein è “dibattito”, per il vocabolario “accozzo disordinato di cose diverse”

