Il patentino digitale Corecom | formazione e cittadinanza responsabile nelle scuole siciliane
Il progetto patentino digitale del Corecom Sicilia riparte con l’inizio dell’anno scolastico, coinvolgendo gli istituti secondari superiori dell’Isola. L’iniziativa, rivolta agli studenti, si propone di promuovere buone pratiche nell'utilizzo della rete e dei social, sviluppando una cultura della responsabilità e della consapevolezza digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
