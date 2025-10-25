Il Parlamento francese indaga sui rapporti della sinistra radicale con i Fratelli musulmani
Roma. “La France Insoumise ha stretti legami con elementi islamisti”, testimoniano diversi giornalisti all’Assemblea Nazionale, che ha istituito una commissione parlamentare d’inch. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
La Stampa. . "Ha un bellissimo accento, ma non capisco cosa dice". Così Donald Trump a una giornalista francese che gli ha chiesto un'opinione sul voto del parlamento israeliano per l'annessione della Cisgiordania. Il presidente ha poi risposto: "Israele non f - facebook.com Vai su Facebook
Il parlamento francese ha bocciato la sfiducia al primo ministro: Sébastien Lecornu l'ha superata grazie alle importanti concessioni che aveva fatto ai Socialisti - X Vai su X
Il Parlamento francese indaga sui rapporti della sinistra radicale con i Fratelli musulmani - siriano Omar Youssef Souleimane afferma: "La France Insoumise ha stretti legami con elementi islamisti. Segnala ilfoglio.it