Il parcheggio delle Fortezze chiude fino a dicembre | Al via i lavori di asfaltatura

Viterbotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Fortezze aperto il collegamento viario con viale Armando Diaz, ma da lunedì 27 ottobre chiude il parcheggio lato porta Romana. Iniziano, infatti, i lavori di asfaltatura. “Un intervento - afferma la sindaca Chiara Frontini - atteso stante lo stato ammalorato dell'asfalto in un punto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

