Il Papa riceve il primo ministro del Libano | Pace per il popolo palestinese

“Le speranze riposte dal popolo libanese nel processo di riforme e di stabilizzazione del Paese e si è allargato al contesto regionale, con il condiviso auspicio che si giunga presto ad una piena pacificazione dell’intero Levante”. Sono gli auspici comuni di papa Leone e Nawaf Salam, primo ministro della Repubblica del Libano, ricevuto questa mattina in udienza privata in Vaticano. Papa Leone sarà in Libano nel contesto del viaggio in Turchia dal 30 novembre al 2 dicembre prossimi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

