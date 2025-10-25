Il Papa | Le donne nella Chiesa ancora vittime dei pregiudizi
Scambio a braccio con le equipe sinodali: “Esistono ostacoli culturali di cui sono vittime In alcune comunità di fede sono trattate da cittadine di seconda classe. 🔗 Leggi su Repubblica.it
"Ci sono ostacoli". Papa Leone shock sulle donne nella Chiesa - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone incontra alcune vittime di violenza e l’associazione Usa per la loro tutela. La Rete L’Abuso: “Non coinvolti gli italiani” - La Rete L'Abuso denuncia: "Non sono state coinvolte le vittime italiane" ... Da ilfattoquotidiano.it
Papa Leone XIV vede le vittime di abusi. L'ultimo Rapporto vaticano ha evidenziato «lentezze negli interventi in alcune diocesi» - Per l'attuale Pontefice è il primo incontro con le vittime di sacerdoti pedofili, a quanto si sa. roma.corriere.it scrive
Papa Leone XIV: "Ci sono ostacoli culturali sulle donne nella Chiesa" - "Il problema non è che non esistono opportunità, ma che esistono ostacoli culturali. Si legge su today.it