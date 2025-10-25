Il Palermo cade per la prima volta in campionato sconfitta 1-0 a Catanzaro | Cisse stende i rosanero

Il Palermo cade per la prima volta in campionato: rosanero sconfitti 1-0 al Ceravolo dal Catanzaro (al primo successo stagionale), decide la rete di Cisse alla fine del primo tempo. Una prestazione deludente quella della squadra di Inzaghi, che perde così la propria imbattibilità: manovra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

