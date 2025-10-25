Il nuovo parlamentino delle Marche | chi sono i 30 consiglieri con le new entry

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 25 ottobre 2025 – Francesco Acquaroli ha firmato il primo provvedimento da neo eletto presidente della Regione Marche col quale ha indicato i nomi dei nuovi assessori. Ha insomma reso nota la nuova squadra e l’assetto delle competenze dichiarando che la fase inaugurale dell'esecutivo partirà con sei assessori per poi passare ad otto, in attuazione della recente legge regionale che consente un ampliamento della giunta fino a otto componenti. "Abbiamo costruito una squadra giovane, competente e motivata - è stato il suo commento -. Una squadra che dovrà dare continuità a un lavoro già impostato e che da oggi dovrà affrontare le sfide future”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

