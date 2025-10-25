Il nuovo Alfiere del lavoro | Un’esperienza magnifica
"Stringere la mano al Capo dello Stato è stata un’emozione fortissima, più forte di quanto mi fossi immaginata. In più ho trovato un manager che mi avrebbe voluto già assumere". Parla Stella Ferla, la diciannovenne cremasca che ieri è diventata Alfiere del Lavoro, un anno dopo che l’onore era toccato a Matteo Severgnini, primo cremasco insignito di questa onorificenza. Anche Stella Ferla viene anche dal liceo scientifico Leonardo da Vinci. Ieri mattina, insieme ad altri 24 ragazzi con altrettanti professionisti nominati Cavalieri del Lavoro, è stata convocata al Quirinale dove il Sergio Mattarella in persona l’ha insignita dell’onorificenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
