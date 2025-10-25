Il negozio ’MammaMamma’ cerca una nuova imprenditrice

Da mamma a mamma, da imprenditrice a imprenditrice, questo il percorso che già nel 2020 era stato fatto e che, si spera, possa avvenire anche oggi. Il negozio MammaMamma di Forlimpopoli cerca una nuova titolare da qui al 31 dicembre, giorno che, altrimenti, segnerà la fine di questa avventura nata nel 2017. Attualmente al timone c’è Fabiola Crudeli, 40enne di Santa Maria Nuova e mamma di un bambino di 6 anni. "L’organizzazione familiare non mi permette più di seguire come si deve il negozio – spiega – e alla fine dell’anno chiuderò l’attività. La speranza, però, è quella di poterlo lasciare a qualcun altro che possa proseguire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

