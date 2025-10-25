Il Napoli vince al Maradona Inter battuta 3 a 1

NAPOLI – Il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti. Questo il messaggio dietro al silenzio stampa di Antonio Conte prima della partita con l'Inter, e la squadra ha dimostrato di aver recepito. Il Napoli vince al Maradona battendo l'Inter 3 a 1. Che non sarebbe stata una partita semplice lo si poteva immaginare, ma gli uomini di Conte avevano l'obbligo morale di dimostrare di aver cambiato rotta. L'Inter, di fatto miglior attacco della Serie A 202526 con 18 reti segnate in 7 giornate, in più di un'occasione ha messo in difficoltà gli azzurri che però hanno saputo contenere e reagire. Ed ecco che al 30° Henrikh Mkhitaryan fa un intervento pericoloso nell'area piccola e Mariani concede un calcio di rigore al Napoli.

il napoli vince al maradona inter battuta 3 a 1

© Primacampania.it - Il Napoli vince al Maradona, Inter battuta 3 a 1

